Kõige kriitilisem oli türklaste Banviti Final Fourile pääs. Veerandfinaalis oli Türgi kõrgliiga esiotsa meeskond kahe mängu summas kõige napimalt 146:145 üle sakslaste Ludwigsburgist. Pärast 87:92 kaotust koduväljakul suutis Banvit võõrsil võita 59:53, Jordan Theodore kasvatas vahe kuue punkti peale normaalaja viimasel sekundil. Theodore oli ka võitjate resultatiivseim 13 punktiga. Mullu kevadel aitas 27-aastane ameeriklane Frankfurt Skylinersi FIBA Europe Cupi võiduni.

Itaalia kõrgliiga teine meeskond Veneetsia Umana Reyer oli veerandfinaalis üle türklaste Karsiyakast 145:140. Veneetsia võitis koduse korduskohtumise 74:66. Teistes paarides oli vahe vähe suurem. Prantsusmaa liiga liider AS Monaco alistas Sassari Dinamo üldskooriga 152:138 ja Hispaania kõrgliiga teine Tenerife Iberostar oli üle Villeurbanne´i Asvelist 123:113.

Final Four leiab aset 28.-30. aprillini, mängupaik ei ole veel selgunud.

🙌 Plenty of action in this 4-game night! Here are the best plays in the #BasketballCL #Top5 pic.twitter.com/ggCxOtTIW9— #BasketballCL (@BasketballCL) March 29, 2017