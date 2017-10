FIBA Euroliigale: tegemist on rünnakuga koondiste vastu

Valitsev Euroliiga meister Istanbuli Fenerbahce. Foto: OSMAN ORSAL, REUTERS

Juba pikemat aega püsib segadus seoses klubikorvpalli hooaja keskele paigutatud koondiste MM-valikmängudega. Kui on teada, et NBA mängumehed ei saa hooaja sees koondistele appi tulla, siis ka Euroliiga on andnud teada, et nende klubides mängivad mehed ei saa rahvusesindusi aidata. Rahvusvaheline Korvpalliliit FIBA ei taha Euroliiga diktaadiga kuidagi leppida.