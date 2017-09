Euroliiga tegi FIBA-le koondisemängude osas pakkumise, kuid viimane pidas seda mõnitamiseks

Euroliiga tegi eile Rahvusvahelisele Korvpalliliidule FIBA-le pakkumise koondisemängude osas, kuid FIBA lükkas selle tagasi. Euroliiga soovitas koondisemänge pidada juulis, kuid FIBA tahab pidada neid klubihooaja sees.

“Ettepanek jõudis meieni, kuid tundub, et see on petteliigutus ajal, kus Euroopa Komisjon uurib nende soovi tekitada korvpallikalendrisse konflikt,“ teatas FIBA oma avalduses, et Euroliiga ettepanek on justkui nende mõnitamine.

2019. aasta MM-i valikmängud algavad juba kahe kuu pärast ning Euroliigas ja NBA-s pallivad mehed ei saa nendes kohtumistes koondiseid aidata.

Euroliiga väitel põhineb nende ettepanek viiel põhimõttel:

1. Rahvuslikud alaliidud saavad koondistesse välja panna parimad võimalikud mängijad

2. Rahvuslikud alaliidud saavad koondisemänge pidada koduväljakul

3. Koondistekalender hõlmab hooajast neli nädalat, lisaks sellele veel kaks nädalat ettevalmistusperioodi

4. Klubikalender hõlmab hooajast 38 nädalat, pluss neli nädalat ettevalmistusperioodi

5. Professionaalsed korvpallurid vajavad aastas neli nädalat totaalset puhkust ametlikest mängudest.

Koondiseakende asemel pakub Euroliiga välja süsteemi, kus klubihooaeg algab oktoobris ning kestab juuni keskpaigani. Juuni keskelt juuli lõpuni oleksid mängijad koondiste päralt ning kogu augustis saaksid nad puhata, et septembris klubiga ettevalmistust alustada.