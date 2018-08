Endine Valga-Valka peatreener asub tööle Läti pronksiklubis

Portaal Sportacentrs.com teatab, et Zeidsiga sõlmiti kolmeaastane leping. Klubi peatreeneriks on Martins Gulbis, kellega Zeids on varem töötanud koos erinevate Läti noortekoondiste juures.

"Jurmala projekt ja organisatsioon on mulle väga sümpaatsed. Klubi teab, mida ta teeb - tegutsetakse tasahilju, aga eesmärgikindlalt. Kõige tähtsam on, et mõeldakse korvpalli järelkasvu peale. Seetõttu polnud mul vaja Jurmala pakkumist pikalt kaaluda," rääkis Zeids.

"Martins Gulbisega juhendasime sel suvel koos Läti U16 koondist ning meil pole mingit probleemi ühist keelt leida. Koosseis on väga sümpaatne ja võitlushimulnime, kus on väga palju talendikaid mängijaid, keda ootab ees nende elu parim hooaeg. Nüüd peavad nad lihtsalt tööd tegema ning ma ei jõua ära oodata, millal hooaeg algab."

Jurmala kaotas eelmisel hooajal Läti kõrgliiga poolfinaalis Riia VEF-ile mängudega 0:3, kuid sai pronksiseeriast sama suurelt jagu BK Ogrest. Algaval hooajal lüüakse kaasa Eesti-Läti ühisliigas.