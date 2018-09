Eesti alagrupis jätkavad täiseduga Saksamaa ja Kreeka

Gruusia sai võõrsil napi võidu Iisraeli üle, kui võõrustajatest oldi parem 85:80.

Gruusia võitis esimese poolaja 49:37, aga võimas kolmas veerandaeg viis Iisraeli hoopis kolme punktiga ette. Viimane sõna jäi siiski külalistele, kes võitsid viimase veerandaja 20:12.

Grusiinide resultatiivseim oli Tornike Shengeila 22 punktiga. Iisraeli suurim skooritegija olid Jake Cohen ja Yovel Zoosman 14 silmaga.

Kolmandas L-alagrupi kohtumised olid vastamisi Kreeka ja Serbia. Kodumeeskond Kreeka võitis tasavägise kohtumise 70:63. Kreeklaste edukaimaid korvikütid olid Nick Calathes ja Georgios Printezis 15 punktiga. Serbiale tõi 19 punkti Bogdan Bogdanovic.

Pärast seitset vooru on alagrupi liidrid Saksamaa ja Kreeka seitsme võiduga. Serbia on nelja võiduga kolmas. Kolm võitu on kirjas Gruusial ja Iisraelil, kes on vastavalt neljas ja viies. Eesti asub kahe võiduga alagrupis viimasel kohal.