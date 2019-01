Bamberg vallandab peatreener Bagatskise

Bamberg kaotas eile Saksamaa kõrgliigas koduväljakul Vechtale 67:85 ja see oli viimane piisk karikasse. Bundesligas on meeskond kaotanud kolm kodumängu järjest. Saksamaa liigas ollakse viiendal kohal, 15st mängust on kaotatud viis.

FIBA Meistrite liigas ollakse C-alagrupis kolmandal kohal (6-4), Ateena AEK (8-2) ja Jeruusalemma Hapoeli (8-2) järel.

Bagatskis sõlmis mullu suvel Bambergiga 2-aastase lepingu.

Uue peatreeneri otsingud juba käivad, huvitav kas listis on ka mõni Eesti mees? Kuulu järgi on Bambergist lahkumas ka senine abitreener, argentiinlane Federico Perego.