Ameeriklase hull punktiralli jätkub: taas 71 punkti mäng!

Kui kõikidel klubidel on põhihooajast seljataga 20 mängu, siis Smithi keskmine punktisaak mängu kohta püsib jätkuvalt 60 punkti ligi (59,8)!

Viimatises kohtumises kui Luoyang alistas 130:125 Hunani viskas Smith võitjate poolel 71 punkti. Visked väljakult 20/36, vabavisked 20/25. Selliste protsentide juures võiks ta veelgi usinamalt korvile vaadata.

Siinkohal tasub meelde tuletada, et Hiina liigades on mänguaeg sarnaselt NBA-le kestusega 48 minutit. Luoyang asub 13 võiduga turniiritabelis neljandal kohal.

Russ Smith did it again..

Another monster performance in China, in win:

71 points

2PT: 9/16

3PT: 11/20

FT: 20/25

He's averaging 59.8ppg