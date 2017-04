Ajalooline hetk: Iraanis lasti mehed esmakordselt naiste korvpalli vaatama

Rahvusvaheline Korvpalliliit (FIBA) andis teada ajaloolisest päevast islamimaade spordis. Nimelt lubati meestel esimest korda Iraani pealinnas Teheranis vaadata tribüünilt naiste korvpallimatši.

See on üldse esimest korda, kui mehed islamimaades naiste sporti vaatavad.

Tegemist oli näidismatšiga Gazi ja Koosha Sepheri naiskondade vahel. Naised kandsid mängul üle mitme aasta pearätti, mida neil FIBA ametlikes mängudes teha pole lubatud. Üritusele olid kutsutud ka FIBA esindajad lootuses, et pearäti keeld järgmisel kuul maha võetakse.

"See on ajalooline hetk Iraani naiste spordi jaoks. Soovin tänada alaliitu ja Iraani võime, et nad sellise ennenägematu ürituse teoks tegid," ütles FIBA peasekretär ja Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) liige Patrick Baumann.

Peakatted on hetkel keelatud FIBA reegliteraamatu paragrahvi 4.4.2 järgi, mis sätestab, et "mängijad ei tohi kanda varustust või objekte, mis võivad teisi mängijaid vigastada." Reegel vaadatakse FIBA tehnilise komisjoni ettepanekul uuesti üle 4. ja 5. mail Hong Kongis toimuval FIBA kongressil.

Vastav petitsioon, mille algatas eelmisel aastal Liibüa ja Suurbritannia kodakondsusega korvpallur Ezdihar Abdulmula, on tänaseks kogunud juba 132 399 allkirja.

Iraani naiste korvpall on alates 1979. aasta islamirevolutsioonist olnud varjusurmas. Nende rahvusnaiskond pole sellest ajast saadik rahvusvahelistelt võistlustelt osa võtnud, kuid viimastel aastatel on täheldatud jälle spordiala elavnemist. Iraani meeste korvpall seevastu õitseb korralikult - nende koondis on FIBA maailme edetabelis tõusnud 25. kohale.