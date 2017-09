170 km/h! Kristaps Porzingisel võeti kodumaal pöörase kihutamise tõttu load ära

Läti meedia väitel sattus nende suurim spordistaar Kristaps Porzingis pisut enne tagasi USA-sse sõitmist pahuksisse kodumaa liikluspolitseiga, kes võttis ära hiiglase juhiload.

Väidetavalt jäi Porzingis 20. septembril oma Mercedese roolis politseile vahele, kihutades maanteel koguni 170-kilomeetrise tunnikiirusega kodulinna Liepaja poole. Samal õhtul pidas ta seal koos sadade lastega spontaanse kohtumisürituse. Läti ajakirjanduse väitel pidas politsei ta kinni vaid 20 minutit pärast seda, kui ta oli oma ürituse Twitteris välja kuulutanud.

Läti seaduste kohaselt tuleb Porzingisel maksta trahv, mille suurus on 360-480 eurot, samuti tuleb tal kuueks kuuks juhilubadest loobuda. Viimase kahe aasta jooksul oli New York Knicksi staaril Lätis all juba kolm kiiruseületamist.

Ürituse video postitas Porzingis hiljem Twitterisse:

Spontaneous idea turned into a great event... Had a blast with the kids. :) 🏀 pic.twitter.com/YPmeqEBNZD — Kristaps Porzingis (@kporzee) September 21, 2017