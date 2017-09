Visnapuu: kui ühe võidu kätte saame, on juba väga hästi

Eesti korvpalli meistriliigas G4S Noorteliiga nimelist võistkonda juhendav Indrek Visnapuu sõnastas algava hooaja miinimumeesmärgi: "Kui ühe võidu kätte saame, on tulmuse mõttes juba väga hästi läinud."

Audentese gümnaasiumi noortetreener, kelle meeskonnas on meistriliigaks üles antud 20 mängijat, lisas: "Alati on eesmärk see, et poisid õpiksid sellest, mida nad kogevad."

"Need 20 mängijat on selle aasta Audentese kooli õpilased. Nende hulgast me hakkamegi igaks mänguks mängijaid valima. Mõnele mehele on see (meistriliiga tasemega kohanemine - toim) hädavajalik, mõnele suur šokk ja ehmatus, aga nii karastub teras."

Eelmisel hooajal kaotas G4S Noorteliiga võistkond kõik mängud. Korvide vahena jäi tabelisse kirja -880. Hooajal 2014/2015 saadi kätte kaks võitu.

G4S Noorteliiga meeskond basket.ee andmetel: