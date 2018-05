VIDEO | Vürtsikad sõnad Kalev/Cramo pingil! Kairys lajatas Suboticile: "Shut the f**k up!"

BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonna peatreener Donaldas Kairys demonstreeris meistriliiga esimese finaalmängul oma karmimat poolt otse telekaamera ees.

Tartu Ülikool oli viimasel veerandajal tagasi mängu tulemas, kui Kairys vihastas meeskonna leegionäri Bojan Subotici kaitsetegevuse peale. Kairys võttis time-out'i ja kui Subotic pingil treeneriga eriarvamusele jäi, käratas leedulane: "Shut the f**k up! Sina ei ole treener! Pea oma suu ja ole vait!"

Kairys jätkas olukorra selgitamist ning lõpetas tiraadi Subotici suunas: "Need on finaalid! Tahan, et teeksid nii! Olgu tehtud!"

Kalev/Cramo mängis esimeses finaalmängus maha 23-punktilise edu, kuni võitis lõpuks 98:95.