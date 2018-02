VIDEO | Tallinna Kalev/TLÜ toob Osby asemele hirmsa põrkega mängija, kes proovis kätt ka NBA suveliigas

Tallinna Kalev/TLÜ on meeskonnast värskelt lahkunud Bambale Osby asemele toomas uut mängijat, kelleks on ka NBA suveliigas kätt proovinud Austraaliast pärit Emmanuel Malou.

Melbourne'is üles kasvanud 24-aastast ja 206-sentimeetrist Maloud soovisid ühe Californias veedetud kolledžiaasta järel enda ridades näha mitmed suured ülikoolid ning tal oli Iowa State'iga ka käed sisuliselt löödud, kuid lõpuks otsustas mees hoopis 2016. aasta NBA drafti kasuks, kus teda lõpuks ükski meeskond ära ei valinud.

"Enne vigastada saamist proovis ta kätt ka NBA suveliigas," selgitas Kalev/TLÜ mänedžer Oliver Läll. "Praeguseks on ta meil kohal ja viimased trennid kaasa teinud. Kui kõik hästi läheb, siis saab ta täna õhtul ka mängida."

Kalev/TLÜ kohtub täna Balti liigas leedukate Pieno žvaigždesiga, mängust teeb otseülekande Delfi TV.

Lälli sõnul nähakse Malous Osbyle asendajat, kuigi meeste mängijaprofiilid on pisut erinevad. "Eks oli idee, et Malou on rohkem korvialune mängija, aga tegelikkuses mängib ta igal pool ja tahab ka kaugemalt visata. Elame-näeme. Päris selline mängija nagu Osby ta ei ole, ehk rohkem Djordje Dželetovići või Kaido Saksa tüüpi mees."