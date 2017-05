VIDEO: Rapla mänedžer Jaak Karp: kõige suurem viga oleks arvata, et see seeria on läbi

Alexela KML poolfinaal: TÜ vs AVIS Utilitas Rapla

Rapla korvpallimeeskonna mänedžer Jaak Karp keeldus pärast eilset võitu Tartu Ülikooli üle vastamast, kas ta uskus, et 2:0 eduseisu haaramine poolfinaalseerias põhiturniiri teise meeskonna vastu on võimalik.

"Ma ei ütle teatud asju välja ja see on üks nendest. Ma ei saa sellele küsimusele vastata," ütles Karp intervjuus klubi Facebooki kanalile.

"Kui see mäng Tartus ära tuli, oli kodumängu suhtes muidugi veel kindlam tunne. Oleme sel hooajal kodus väga tugevad olnud. Meil on siin saalis see lisaenergia. Aga seda kõvem oli esimene mäng!"

Karbi sõnul pole aga seeria kaugeltki veel läbi. Lahing käib teatavasti kolme võiduni. "Kõige suurem viga oleks arvata, et seeria on läbi," märkis ta.