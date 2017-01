TLÜ/Kalevi korvpallimeeskonna peatreener Raido Roos kiitis pärast 103:87 võitu Valga-Valka/Maks&Mooritsa üle uut leegionäri Dorde Dzeletovici, kes viskas koguni 36 punkti.

"Väga kõva sooritus, midagi ei ole öelda. Ma teadsin, mida oodata on, aga ütleme nii, et ta oli vastastele üllatus selles mõttes, et peale vaadates on ta lihtne poiss, kuid väga hästi kasutab oma oskused ära. Tegi täna väga hea mängu," kiitis Roos 205-sentimeetrist serblast.

Roos lisas, et peagi lisandub nende koosseisu ka üks 200 cm pikkune mustanahaline leegionär.

