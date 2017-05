VIDEO: Meenuta, kuidas Rapla hooaja avamängus Kalev/Cramo selili surus!

Tänase Alexela korvpalli meistriliiga finaalseeria alguse eel on paslik meenutada, et Rapla Avis Utilitase meeskond on tänavu BC Kalev/Cramol juba korra selja prügiseks teinud - seda hooaja kõige esimeses mängus, kui kodusaalis saadi kalevlastest jagu tulemusega 82:66.