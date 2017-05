VIDEO: Kuusmaa: uskumistesse ei hakka laskuma, aga seis on 2:0

Alexela korvpalli meistriliiga poolfinaalis Tartu Ülikooli vastu 2:0 eduseisu sisse võtnud Rapla Avis Utilitase peatreener Aivar Kuusmaa ei hakka hoolimata suurest eduseisust pilvedesse tõusma.

Kas Rapla treener oleks osanud uskuda, et selles seerias on Rapla kahe mängu järel 2:0 ees? "Uskumistesse ei hakka laskuma, aga tõsiasi on see, et seis on 2:0 ja 40 kuni 120 minutit veel minna," sõnas Kuusmaa.

"Tartu viskas ka vabalt mööda kolmeseid. Oleksid need sisse läinud, oleks palju raskem olnud. Ma arvan, et parandamisruumi on meil küll ja küll. Kindlasti tuleb sellest mängust omad järeldused teha. Vaevalt, et kolmandas mängus keegi enam midagi taktikaliselt muudab, mõtted on otsas," jätkas kogenud treener, lisades, et ideaalset mängu Rapla ei teinud.

"Rõhutasime enne neljandat veerandaega, et ainus võimalus on neil kolmesed ja nad panid meile kohe kolm tükki ära. Eks see ole mõttekoht meeskonnal."

