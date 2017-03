Rapla Avise peatreener Aivar Kuusmaa oli pärast Alexela korvpalli meistriliigas Pärnu Sadamalt saadud kaotust löödud ning tõdes, et ei saanud isegi päris hästi aru, miks asjad sedapsi läksid.

Rapla suutis võõrsil Pärnule vaid 49 punkti visata ning võttis lõpuks vastu 15-punktilise allajäämise.

"Ma ei oska isegi öelda, et miks väljakul nii tehti. Asjad olid ette valmistatud ja mõeldud mänguplaan, mismoodi mängida, aga seda ei täidetud ja siinkohal on mul tõsiselt kahju Rapla fännidest, kes tulid seda jama vaatama. Kogu võistkonna nimel vabandan, et selline asi üldse teoks sai. Mõistatus ka minu jaoks, miks ta selline oli."