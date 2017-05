VIDEO: Heiko Rannula: avapoolaja lõpp oli meie jaoks liiast

Pärnu Sadama peatreener Heiko Rannula tõdes pärast 67:76 kaotust BC Kalev/Cramole, et mängu võtmekohaks oli avapoolaja lõpp.

Kalevlased läksid kolme võiduni peetavat poolfinaalseeriat 2:0 juhtima.

"Täna pani esiteks põntsu Saimoni [Sutt] kolm viga kiiresti, teiseks lõikasin ise näppu maa-alaga. Sealt tuli kohe -5. Esimene poolaeg see seitse punkti... just see poolaja lõpp oli liiast. Oleks poolajale läinud viigi pealt, oleks võib-olla mängu tulnud küll," sõnas Rannula.

