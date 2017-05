VIDEO: Gert Kullamäe: meie rünnak on kaks mängu järjest lukku pandud, Rapla duhh on nii hea

Alexela korvpalli meistriliiga poolfinaalseerias Rapla Avis Utilitase vastu 0:2 taga oleva Tartu Ülikooli peatreener Gert Kullamäe tunnustas Rapla jätkuvalt kõva kaitsemängu.

"Meie poolt vaadatuna on kaks mängu meie rünnak väga lukku pandud. Pluss see individuaalne ebakindlus, eks see kõik kokku..." võttis Kullamäe tartlaste nigela olukorra kokku.

"Ma ei oskagi öelda midagi. "Ma arvan, et praegu see Rapla duhh on nii hea, aga see ei tähenda seda, et me peaksime alla andma."

