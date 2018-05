Eesti korvpalliliidu peasekretäri Keio Kuhi sõnul on lähiajal kavas kohtuda Läti alaliidu juhtidega. „Siis peaksid nende visioon ja mõtted selgemad olema ning on võimalik teha vajalike otsuseid,” märkis Kuhi. „Otsustada tuleb liiga formaat, eelarve, üldine struktuur.” Ta lisas, et loodav liiga pole mõeldud hääbunud Balti liigat asendama, vaid sellest peaks saama läbi hooaja kestev põhiturniir.

Lahtisi otsi on palju, aga mõned küsimused tulevad rohkem esile.