Uue lepingu sõlminud Kuusmaa Rapla komplekteerimisest: visalt läheb...

Rapla Avis Utilitase peatreener Aivar Kuusmaa sõlmis küll värskelt klubiga uue lepingu, kuid tõdeb, et tiimi uueks hooajaks komplekteerimine läheb keeruliselt.

"Visalt!" vastab Kuusmaa, kui uurida, kuidas kevadise hõbedameeskonna uueks hooajaks kokku panemine edeneb. "Ei lähe tõesti kõige lihtsamalt. Eesti mängijate turg on varasemast natuke väiksem, mõnede mängijatega on meil ka logistiliselt takistusi. Mõned teised klubid on finantsilises mõttes ka meist paremas seisus."

Kuusmaa sõnul on praeguse seisuga Eesti mängijatest uuel hooajal tiimis Indrek Kajupank, Marek Ruut, Gregor Ilves ning vigastusest taastuv Kristjan Voolaid, samuti on Tartust naasmas Kustas Põldoja, kes klubis ka lastetreenerina tööle asub. Sven Kaldre on võtnud mõtlemiseks veel nädala.

Huvi tundis Rapla ka Tartu Ülikooli ridadest lahkunud Gert Dorbeku vastu, kuid Kuusmaa õepoeg on praeguse seisuga hoopis pealinna minemas. "Oleme suhelnud küll, aga kui viimati eelmisel teisipäeval rääkisime, siis ütles ta mulle, et vaatab Kalev/Cramo poole. Logistiliselt oleks see talle palju lihtsam, tal on ka väike laps."

Kui kõik hästi läheb, võib Rapla ühe võõramaalasega käed lüüa juba täna. "Alguses oli meie plaaniks piirduda kolme leegionäriga, kuid praegu tundub, et päris nii ei saa ning on ka neljandat vaja," täpsustab Kuusmaa. Eelmise hooaja välismängijatest on Thomas van der Mars Kalev/Cramos, Domen Bratož kirjutas alla lepingule kodumaal Sloveenias, Rasham Suarez on tagasi Puerto Ricos ning mujal on uut mängupaika otsimas ka Jito Kok.

Klubi kommunikeeris küll välja, et peatreeneri uus leping on kaheaastane, kuid Kuusmaa sõnul see info päris täpne siiski ei ole. "Oleme sellest rääkinud ja jätsime selle klausli sinna sisse, nii et sisuliselt on tegemist 1+1 lepinguga," täpsustas Rapla loots.