Tartul oli võimalus normaalaja lõpus seisul 66:66 mäng enda kasuks kallutada, kuid Gert Dorbeku kaugvise paraku ei tabanud. Lisaaja teisel minutil juhtis Tartu veel 73:68, ent leedukad tegid seejärel 10:0 vahespurdi ja tartlastele enam võimalust ei andnud. Kuna avamäng Tartus oli lõppenud viigiliselt 88:88, jõudsid finaali leedulased.

Võitjate parimad olid kordusmängus Justas Tamulis 19 ning Egidijus Dimša ja Nikita Balašov võrdselt 14 punktiga. Tartu Ülikooli resultatiivseim oli Maks Adam Konate 18 punkti ja 13 lauapalliga, Janar Talts lisas 17 ja Dominykas Milka 13 silma.

Tartu oli täna tõsises hädas kaugvisetega, saades 21st üritusest korvi vaid kolm (14%). Pieno žvaigzdes tabas samas 20st viskest seitse (35%). Lauavõitlus kuulus tartlastele 41:39, pallikaotuste osas jäädi viiki 13:13.

Tartu oli täna suurema osa mänguajast tagaajaja rollis, kaotades avaveerandi 14:17 ja poolaja 30:38. Korraks ka 11-punktilises kaotusseisus olnud tartlased jõudsid lõpuveerandi alguseks kahe silma kaugusele (49:51). Viimasel neljandikul pääses Tartu ette ning juhtis veel kaks minutit enne sireeni 65:60, ent 25 sekundit enne lõppu jõudis Pasvalys Tamulise viskest viigini 66:66. Tartu lõpurünnakul jäi Dorbek kolmese joone taga täiesti vabaks, kuid paraku eksis. Lisaajal läks mäng lõplikult kodumeeskonna kätte kolmandast minutist alates, kui tehti 10:0 spurt.

Mullu finaalis Šiauliaile kaotanud Tartut ootab tänavuses pronksiseerias Tallinna Kalev/Cramo, kes alistus eile leedulaste Prienai Vytautasele 77:88 ja kaotas kogu seeria viie punktiga. Tänavune finaal on seega leedulaste siseasi.

Pieno žvaigzdes - Tartu Ülikool

Täname jälgimast! Paraku on tänavune finaal leedulaste siseasi. Tartu ja Kalev/Cramo selgitavad pronksivõitja.

Mäng on lõppenud Tartu kaotusega 75:82!

82:75. Žabas tabab.

Sokult viies viga ning Žabas läheb 10 sekundit enne lõppu vabavisked viskama.

80:75. Dimša tabab!

78:75. Konate tabas vabavisked. 40 sekundit jäänud.

78:73. Žabas tabab ka kaugviske. Leedukad on teinud 10:0 vahespurdi.

77:73. Leedukad tabavad koos veaga! 46 sekundit lõpuni.

Ka Milka kolmene ei lähe!

Dorbeku kolmene ei taba, kuid lauapall jääb meile.

75:73. Leedukatelt kolmene!

Thomaselt jooks otsa! Mängida jääb 1.45.

72:73. Thomase kaugvise ei taba, leedukad paraku tabavad kahese.

70:73. Mängida jääb 2.40.

68:73. Talts tabab!

Leedukate kaugvise mööda, 3.15 lisaaja lõpuni.

68:71. Milka tabab ühe vabaviske kahest.

Milka teenib vabavisked.

68:70. Thomaselt neljas vaheltlõige ja vägev pealtpanek otsa!

68:68. Sokk viigistab vabavisetest.

68:66. Jõesaar viies viga, leedukad tabavad vabavisked.

Dorbeku kolmene läheb mööda ja tuleb lisaaeg! Seis normaalaja järel 66:66.

Tartu võttis mõtlemisaja.

Kahjuks Thomase kaugvise ei tabanud.

Viik 66:66. Tartu rümmaku alguses jääb mängida 25 sekundit.

Thomaselt vaheltlõige!

64:66. Talts vabavisked - kahest üks sisse.

Taltsile tehakse viga. Täpselt minut mängida.

64:65. Minut ja 19 sekundit veel mängida.

Konate sai kulbi ja viga ka otsa.

62:65. Mängu lõpuni jääb 1.36.

60:65. Konate tabas ühe vabaviske kahest.

Konate võtab 13nda lauapalli ja viga ka otsa.

60:64. Konate keerutab raske viske korvi.

60:62. Leedukatelt vabavisked. 2.26 mängida.

58:62. Korv siiski ei lugenud ning Konate viskas vabavisked mööda. Kuid siis tabas Thomas.

58:62. Konate paneb veaga palli korvi.

Marcus Kaljula: Peame vastu :)

Leedukad teevad pallikaotuse.

Time-out. Mängida jääb 3.41.

Milkale rünnakul viga! Mängu neljas.

58:60. Sokk viib tartlased juhtima. 4.10 veel mängida.

58:58: Milka tabab kaugelt!

Milkale rünnakul kolmas viga. 5.31 lõpuni.

58:55. Leedukate vabavisked 1/2.

Nelja veaga Sokk tuleb väljakule tagasi Dorbeku asemele.

57:55. Jõesaarelt neljas viga.

55:55. Milka toob tabloole viigi. 7 minutit mängida.

55:53. Jois tabab.

55:51. Balašov surub palli korvi.

53:51. Jois sai kulbi.

51:51. Talts lauapõrkest ja üle pika aja jälle viik.

Kolmas veerand on lõppenud - Pieno žvaigzdes juhib 51:49. See veerandaeg tartlastele kuue punktiga.

51:49. Milka tabab vabavisked.

Milkale viga ja vabavisked.

töötav link: http://live.shwidget.com/static/freeplayer/45548908654590.html

3. veerandi viimane minut on alanud.

51:47. Taltsi teine viga, Dimša tabab kahest vabaviskest ühe.

50:47. Jõesaar tabab.

50:45. Talts tabab korvi alt.

50:43. Žabas tabab vabavisked, tartlastel vead täis.

Ai-ai. Sokule neljas viga.

48:43. Lõpuks ometi - Dorbek tabab kaugelt.

48:40. Talts vähendab vahet.

48:38. Tamulis nõelab valusa kaugviskega.

45:38. Talts tabab, 4.15 kolmanda veerandi lõpuni.

Tartu kaugvisked juba 1/10 (10%).

Jõesaar pani kulbi, kuid kahjuks rünnakul tema kaugvise ei tabanud.

44:36. Milka tabab vabavisked.

44:34. Jälle -10 ning Kullamäe peab võtma mõtlemisaja.

42:34. Leedukad saavad kaks ründelauda järjest ja upitavad lõpuks palli korvi.

Tartu ei suuda rünnakuaja jooksul viskeni jõuda.

40:34. Agafonov keerutab palli korvi.

Kodumeeskond võtab mõtlemisaja.

38:34. Konate upitab palli korvi ja kohe ka Thomaselt korv.

Teine poolaeg on alanud.

Avapoolaja punktitoojad:

Kui leedukad on tabanud paremini kaugviskeid (45 vs 17%), siis tartlased kaheseid (59 vs 47%). Lauavõitlus hetkel viigis 17:17, pallikaotusi on Tartul rohkem (10:6).

Avapoolaeg on lõppenud Pieno žvaigzdese 38:30 juhtimisel.

Dimša viskab mõlemad vabavisked mööda.

Marcus Kaljula: Teisel poolajal tuleme tagasi

38:28. Milka vabavisked 1/2.

Algas avapoolaja viimane minut. Milkale vabavisked.

Raul: Tartu suudab selle vahe veel tagasi votta

Jois teeb juba teise jooksu.

38:27. Juba -11 silma.

36:27. Pieno žvaigzdes juhib täna esmakordselt nii suurelt.

Jõesaar on kaitses jätkuvalt hädas, leedukatele vabavisked.

34:27. Low lastakse vabalt korvi alla.

32:27. Thomas vähendab vahet.

Ikka 32:25. Tartu ei jõua rünnakuaja jooksul viskeni.

Tartu pole saanud vabavisetest veel ühtegi punkti (hetkel 0/3).

32:25. Leedukad seitsmega ees, poolaja lõpuni 4 minutit.

Talts mõlemad vabavisked mööda.

30:25. Babrauskaselt valus kolmene.

Raiki Kruuk: Kas Konate toob tartlastele tõeati teise hingamise? Super...

Hetkel suurimad punktikütid on järgnevad:

26:25. Sokk kiirrünnakust kaks punkti. Kodumeeskond võttis mõtlemisaja.

Konatelt kulp, tartlaste kindel liider hetkel.

26:23. Konate tabab kaugelt, jõudes 11 punktini.

26:20. Leedukad tabavad kaugelt. Neli minutit teisest veerandist mängitud.

23:20. Konate surub taas ülalt alla.

23:18 kodumeeskonnale. Konate surus pealt. Time-out.

arvi: andke tuld,hoiame pöialt võidu jaoks

23:16. Dimša paneb teise kaugviske järjest sisse.

20:16. Dorbek tabab kahese, vastased Dimša näol kaugviske.

Marcus Kaljula: Soe on sees. Hakkame nüüd mängima :)

Avaveerand on lõppenud Pieno žvaigzdese 17:14 võiduga.

17: 14. Konate surub palli korvi.

17:12. Leedukad tabavad rünnaku viimasel sekundil kaugviske üle kaitsja käte!

14:12. Thomas vähendab vahet.

Raiki Kruuk: Ei tea kas Talts on täna kõige parem mees TÜ meeskonnas?

14:10. Alla kahe minuti avaveerandi lõpuni.

12:10. Tartu teeb liiga palju praaki, juba neljas pallikaotus.

10:8 Pieno žvaigzdesele. Tamulis vabavisetest kaks punkti, Talts vastas lähiviskega.

8:6. Talts viskas juba kolmanda kaugviske mööda.

6:6. Sokk rünnaku viimasel sekundil läbimurdest kaks punkti, kuid kodumeeskond viigistab koheselt.

Tartu on ka juba neli kaugviset mööda visanud (Talts 2, Dorbek ja Sokk 1 kord).

4:4. Neli minutit mängitud.

Tundub, et Pieno zvaigzdes täna kolmeste kontserti ei korralda - hetkel nende kaugvisked 0/3.

2:4. Talts viib tartlased uuesti ette.

Marcus Kaljula: Küll on kurb, et ei näe

2:2. Kodumeeskond viigistas, Taltsi kolmene ei tabanud.

Mäng on alanud!

0:2. Talts viib Tartu lähiviskest juhtima.

Tartu alustab viisikuga Sokk, Dorbek, Thomas, Milka ja Talts.

Tere, korvpallisõbrad. Kõlavad juba Leedu ja Eesti hümnid ning otsustav mäng on peatselt algamas.

Kaitse: on selle asja nimi, millega täna mäng võidetakse...