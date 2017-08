TTÜ korvpalliklubi lõi käed Norman Käbiniga

Viimased neli aastat Pärnus meistriliiga korvpalli mänginud mänujuht Norman Käbin on alates tänasest TTÜ KK liige.

TTÜ andis Käbini liitumisest teada oma Facebooki kontol, kus lisatakse, et Käbin õpib juba teist aastat Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas ärinduse erialal.

TTÜ esindusmeeskonna peatreenerile on tegemist tuttava mängijaga. Rait Käbin on nimelt Normani onu ning tema esimene treener, kellega koos on võidetud nii mõnigi tiitel.