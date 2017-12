TIPPHETKED | Valga-Valka võttis Rapla üle kindla võidu. Kuusmaa: sellise rünnakuga pole meeskonnal treenerit vaja

Alexela Korvpalli Meistriliiga täna esimesena lõppenud kohtumises alistas BC Valga-Valka/Maks&Moorits 77:67 (21:16, 19:21, 16:12, 21:18) Rapla Avis Utilitase.

Raplal oli võimalus täna tabelis Valgaga võitude-kaotuste saldo viigistada, kuid piirilinna meeskond jätkab nüüd kontoga 8-3, Rapla aga 6-5. Tabeliliider on kõik 9 mängu võitnud BC Kalev/Cramo.

"Meie jaoks oli see väga tähtis mäng ja valmistusime päris korralikult. Vajaka jäi natuke kaitse tarkusest. Me ei suutnud korralikult kokkulepitud asju täita. See rünnak, mis täna mängiti, ei olnud minu nägu. Sellise rünnakuga pole sellisel võistkonnal treenerit vaja. Mäng oli täiesti individuaalne," põrutas Rapla peatreener Aivar Kuusmaa mängujärgses intervjuus.

Küsimusele, kas ta võtab seda kaotust väga hinge või mõtleb rohkem kevadiste play-off'ide peale, vastas Kuusmaa: "Nalja teed või? Me tuleme igat mängu võitma. Tänane mäng oli vastupidine näide sellele, mida me tegelikult tahtsime mängust saada. Loomulikult võtan ma selle mängu endaga kaasa."

Valga parimad: Roberts Freimanis 19 p + 12 lp, Rain Raadik 14 p + 12 lp, Edgars Lasenbergs 12 p

Rapla parimad: Nolan Cressler 21, Devonte Upson 15 p + 9 lp, Gert Dorbek 14 p + 7 lp

Enne mängu:

Hooaega üllatavalt hästi alustanud Valga on täiseduga jätkava Kalev/Cramo järel tabelis seitsme võidu ja kolme kaotusega teisel kohal ning Rapla ässad kuue võidu ja nelja kaotusega otse nende seljataga - võidu korral võib Aivar Kuusmaa meeskond tabelis Valga kõrvale tõusta.

Sel hooajal on kaks meeskonda omavahel juba korra vastamisi läinud - kohtumise Raplas võitis 90:79 Valga.