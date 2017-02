BC Valga-Valka/Maks&Mooritsa korvpallimeeskond sai Alexela korvpalli meistriliigas ilmselt ühe kõigi aegade suurima võidu, kui G4S noortemeeskonnast sõideti üle tulemusega 108:53.

Kui oktoobri keskel hakkasid noored Valga-Valkale kõvasti vastu ja kaotasid vaid viie punktiga, siis seekord tehti sotid selgeks juba mängu algusega, kui noorte 9:5 eduseisu järel viskasid valgalased koguni 28 (!) punkti järjest. Ühest õnnestunud rünnakust noortemeeskond hoogu sisse ei saanud ning Valga vastas sellele veel 22 vastuseta punktiga - kokku tehti seega avaveerandi keskelt teise veerandi lõpuosani lausa 50:2 (!!!) vahespurt.

Lõpuks kirjutati tabelisse 108:53 võit, kuigi vahe kärises ühel hetkel ka 63 punkti peale. Kaheksa kaugviset tabanud 42-aastane Valmo Kriisa sai Valga eest kirja 26 punkti, Sandis Silavs lisas 19, Viljar Veski 17 ning Rain Raadik 12 silma, 15 lauapalli ja viis korvisöötu.

Noortemeeskonna eest viskas Taavi Jurkatamm 16 punkti.

Kuna kohtumine on topeltväärtusega, siis tõusis kaksiklinna meeskond turniiritabelis hoobilt kahe koha võrra, kaheksandalt kohalt kuuendaks. Seljataha jäid Rakvere Tarvas (7-16) ja TLÜ/Kalev (8-15). Ka Valga-Valkal on nüüd kirjas 8 võitu ja 15 kaotust, ent omavahelised mängud TLÜ/Kaleviga on seisuga 2:1 nende kasuks.

Kõik senised mängud kaotanud Audentese noortel on meistriliigas jäänud pidada vaid kaks kohtumist.

Kohtumise tipphetked:





Mäng täispikkuses: