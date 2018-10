TIPPHETKED | Valga-Valka sai Eesti-Läti korvpalliliigas neljanda kaotuse järjest

Ogre parim oli Kaspars Berzins 16 punkti ja 6 lauapalliga, vaid 35%-list visketabavust näidanud Valga resultatiivseimaks tõusis Kristaps Miglinieks 15 silmaga.

Hispaania kolmandasse liigasse lahkunud Egert Halleri asemel meeskonda toodud endine Tartu Rocki tagamees Kristen Meister tegi uue klubi eest debüüdi, kuid 12 minutiga skoori avada ei suutnud.

Eesti klubi kaotas täna lauavõitluse 33:45 ning tegi ka enam pallikaotusi (15:19).

Valga-Valka mängiv mänedžer Robert Peterson kommenteeris Delfile antud mängujärgses intervjuus: "Nagu näha, teeme selliseid vigu, mida tehakse hooajaeelsetes kontrollkohtumistes. Võib-olla on asi selles, et alustasime ettevalmistust hiljem kui varasematel aastatel. Aga, kui põhjust teaks, siis me ei mängiks nii halvasti."

Suvel suure verevahetuse üle elanud Valga-Valka meeskond on alustanud kahe naaberriigi ühist liigat nelja kaotusega ning ka tiimi mängupilt on olnud neile endale ja fännidele kindlasti pettumuseks.

Seni vaid kodusaalis mänginud BK Ogre on tabelisse kogunud kaks võitu ja kaks kaotust, kuid numbrite taha piiludes võib meeskond siiski rahul olla. Hooaja avamängus alistati 99:74 Pärnu Sadam, seejärel kaotati 78:93 BC Kalev/Cramole ning möödunud nädalavahetusel oldi lähedal ühe suurfavoriidi BK Ventspilsi üllatamisele - lõpuks saadi küll 92:94 kaotus.