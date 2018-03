TIPPHETKED | Valga-Valka alistas võõrsil Pärnu ja kindlustas neljandat kohta

Koduses Alexela korvpalli meistriliigas sai võidu kirja BC Valga-Valka/Maks&Moorits, kes alistas võõrsil Pärnu Sadama 95:79.

Valga-Valka parimaks kerkis 17 punkti visanud Edgars Lasenbergs, pärnakate poolelt sai Siim Markus Post kirja 23 ja Nemanja Miljkovic 22 punkti.

Mõlemad meeskonnad on põhiturniiril pidanud 21 kohtumist, pärnakad on võitnud neist 8 ja Valga-Valka 11 mängu. Seetõttu võis tänane võit Valga jaoks play-off asetuste paika panemisel saada küllaltki otsustavaks. Valga on Kalev/Cramo, Tartu ja Rapla järel kindlalt neljandal kohal.

Kohtumine täispikkuses:

Valga peatreeneri Kristaps Zeidsi kommentaar:





Pärnu peatreeneri Heiko Rannula kommentaar: