Valga-Valka Maks&Moorits alistas Alexela Korvpalli Meistriliigas TLÜ/Kalevi võõrsil 84:59 (28:17, 17:13, 17:15, 22:14) ning võttis tabelis sisse kuuenda koha.

Esimesest veerandist peale mängu kontrollinud Valga võidu arhitektid olid Ivars Zvigurs 17 ja Kristaps Kanbergs 16 punktiga, 15 silma lisas Renato Lindmets, 11 punkti Reinis Strupovics. Kalevi edukamad olid Reimo Tamm 21 ja Martin Jurtom 13 punktiga.

Kuigi võiduprotsendilt (34,5 %) on meeskonnad võrdsed, annab parem omavaheliste mängude seis nüüd kuuenda koha Valgale. See tähendab, et positsiooni hoides väldiksid nad veerandfinaalis Tartu Ülikooli ja Kalev/Cramot. Põhiturniiri lõpuni on kummalgi veel kolm mängu.