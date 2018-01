TIPPHETKED | Üllatust ei sündinud: Kalev/Cramo murdis Valga ja jätkab meistriliigat täiseduga

BC Kalev/Cramo ei lasknud pärast VTB liigas Moskva oblasti Himki üllatamist jalga sirgu ning kostitas koduses meistriliigas BC Valga-Valka/Maks&Mooritsat 92:64 (24:20, 25:17, 20:17, 23:12) ülekaaluga, jätkates liigat täisedu 14 võiduga.

Kalev/Cramo paremad punktitoojad: Thomas van der Mars 17, Branko Mirkovic 16, Cedric Simmons 14, Martin Dorbek 12, Sten Sokk 10. Valga-Valka: Kristaps Miglinieks 12, Maris Ziedins 12, Elvijs Miculis 10.

Valga-Valkal on tabelis kaheksa võitu ja kuus kaotust, mis annab Tartu Ülikooli (7-5) järel kolmanda koha.

Enne mängu:

Mõlemad senised mängud on Kalev võitnud selge vahega. Kui tiitlikaitsja alistas eile Euroliigas mängiva Himki, siis Läti-Eesti ühisklubi hoog on hakanud viimasel ajal raugema.

Eks Valga-Valga mängumootori tõrkumises ole ka väliseid tegureid. Meeskonna liider Roberts Freimanis (18 pt, 7,5 lp, 1,7 rs) sai parema pakkumise Läti tippklubist BK Ventspilsist ning ühines pühapäeval sadamalinna treeningutega. Kohe värvati (äkitselt isegi liiga rutakalt?) aga asemele Raplast vabanenud suur äär Maris Ziedinš (8,2 pt, 6,5 lp, 3 rs). Kas too aga suudab ligilähedaseltki kanda Freimanise rolli?

Pühapäeval kodus Euroliiga hetke seitsmenda klubi Himki alistanud Kalev/Cramo, kui suudab maa peal püsida ja keskenduda, ei peaks koduse liiga pärast eriti muretsema - sedavõrd võimas on nende komplekteeritus, jõud, võimekus, mänguklass. Pigem on Kalevi puhul küsimus selles, kas kõik tegijamehed piisavalt minuteid saavad. Küllap saab keegi kalev-cramolastest teisipäeval puhkepäeva ja minutit jagunevad sõbralikult.

Seda kõike saab oma silmaga tunnistada algusega kell 19. Kalevi Spordihallis. Mäng on otsepildis nähtav ka Delfi TV-s. Võõrustaja Kalev/Cramo on saldoga 13-0 liidrikohal, Valga-Valka klubi hoiab küünte ja hammastega tabeli teist kohta (8-5), kus neile aga kohe on kuklasse hingamas Tartu Ülikool (7-5), samuti Rapla AVIS Utilitas (8-6).

Teisipäeval algusega kell 18.30 lähevad Balti liigas vastamisi TTÜ KK ja Tallinna Kalev/TLÜ. See BBLi B-alagrupi mäng on hetkel suurema kaaluga kui oleks samade meeskondade kohtumine koduses liigas, sest mõlemad võitlevad viimasele playoff-kohale. Ühtlasi annab see staatuse - "pääses" Balti liigas kaheksa parema hulka.

Edasipääsu vakants on tõsine stiimul: hetkel on Kalev/TLÜ-l alagrupi neljandal real 4 võitu, 4 kaotust, TTÜ KK-l viiendal kohal võite 3, kaotusi 5. Rait Käbini juhendatava TTÜ võit viiks mõlema saldo 4-5-le. Nii jääks kõik edasise otsustada.

Ka TTÜ - Kalev/TLÜ mängu näeb otseülekandes Delfi TV-st.