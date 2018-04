TIPPHETKED | TTÜ murdis Tallinna Kalevi ja kindlustas Valga-Valka neljandat kohta

Alexela korvpalli meistriliigas kohtusid tänases ainsas mängus Tallinna Kalev/TLÜ ja TTÜ KK. Kalevi spordihallis peetud vastasseisu võitis TTÜ 76:63.

Otsustavaks sai neljas veerandaeg, kus TTÜ pani oma paremuse maksma skooriga 27:14. Võitjate poolel kogusid kaksikduubli Levi Martin Giese (19 punkti + 11 lauaplli) ja Matthias Tass (12 punkti + 14 lauapalli).

Kalevil viskas Djordje Dželetovic 20 ja Kriso Saage 18 punkti.

Liigatabelis on Tallinna Kalev/TLÜ viies (9-14) ning TTÜ eelviimane ehk seitsmes (6-18). Kalevit lahutab neljandast kohast kaks võitu.

Eelinfo:

Kuigi koht play-off'is on Kalev/TLÜ jaoks juba kindel, on neil siiski veel kindlasti alles motivatsiooni, et pingutada parema asetuse saamise nimel: veerandfinaalis tahavad nad usutavasti vältida Raplat ning saada selle asemel vastaseks kas Valga-Valka või Pärnu Sadama, eelistatult koduväljakueelisega. Selleks tuleb aga kindlasti kuuendat kohta vältida ning praegust viiendat kohta kas kaitsta või parandada.

Kahe meeskonna senised kolm omavahelist kohtumist selle hooaja meistriliigas on kõik kulgenud põnevalt: Kalev/TLÜ on saanud ühe 82:75 ja ühe 79:77 võidu, viimati jäi aga peale TTÜ - seda tulemusega 91:85.