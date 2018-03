TIPPHETKED | Tartu Ülikooli sai võõrsil kindla võidu Valga-Valka üle

Pikalt tabelis teist kohta hoidnud, kuid hetkel neljandaks langend BC Valga-Valka Maks&Moorits sai Valga Spordihoones Tartu Ülikoolilt 96:76 kaotuse.

Tartu meeskond võttis juba esimesel veerandil ohjad enda kätte ja mindi 21:11 juhtima ning nii suurest kaotusseisust valgalased enam tagasi ei suutnudki tulla. Teisel veerandil osutati küll vastupanu, kuid vahe venis juba 12-punktiliseks.

Võitjameeskonna resultatiivseim oli Vytenis Cizauskas 20 silmaga, temale järgnes 12 punktiga Carl Engström.

Mängu lõpuminutitel eemaldati ränga vea eest Valga mängija Kristaps Miglinieks.





Enne kohtumist:

VV-l on võite-kaotusi 10-9, Tartul 13-6. Seejuures alustas TÜ turniiri kahe võidu ja nelja kaotusega. Ehk et: sealt edasi on saavutatud 11 võitu ja kaks kaotust.

Valga-Valkat iseloomustab pigem vastupidine kõver. Kaheksast esimesest mängust võideti seitse; sellele on aga järgnenud kolm võitu ja kaheksa kaotust.

Omavahel. 17. novembril võitis VV kodus 91:87. Kristaps Miglinieks kogus 18 pt, Rain Raadik 15+8 lp, Robert Freimanis 17+6 lp, Edgars Lasenbergs 13+5+8; teisel poolel Kristjan Kitsing 24 pt, Hendrik Eelmäe 16 pt ning Tanel Sokk 14+4+9.

15. veebruaril võitis Tartu kodus 82:70. Kitsing tõi 21, Janar Talts 20 pt, Julius Kazakauskas 13+9+3, VV poolel Lasenbergs 11+4+6.