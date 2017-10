TIPPHETKED | Tartu Ülikooli korvpallimeeskond avas koduliigas võiduarve

Tartu Ülikooli meeskond avas täna Alexela korvpalli meistriliigas võiduarve, kui alistas koduväljakul Pärnu Sadama 78:62.

Tartu spurtis kohe avaminutitega eest, võitis avaveerandi 22:10 ja kasvatas poolajavileks vahe 17-punktiliseks - 45:28. Kolmanda perioodi järel oli kodumeeskonna eduseis 61:46 ja suurt pinget enam mängu ei tulnudki.

Tartlaste resultatiivseim oli Kristjan Kitsing 19 punkti ja kuue lauapalliga. Steven Cook lisas 17 ja Carl Engström 11 silma. Mängujuht Tanel Sokk jagas 13 resultatiivset söötu ja viskas seitse punkti.

14-st kaugviskest vaid ühe tabanud Pärnu meeskonna tulemuslikum oli Siim-Markus Post 11 silmaga. Timo Eichfuss ja Saimon Sutt lisasid külaliste kontosse võrdselt 10 silma.

Tartul on nüüd tabelis võit ja kaks kaotust, mullu tartastele pronksiseerias alla jäänud Pärnul võit ja neli kaotust.

Tartu Ülikool-Pärnu Sadam statistika:

Lauapallid: 41-40

Korvisöödud: 25-9

Pallikaotused: 10-13

2 pt visked: 45 vs 44 %

3 pt: 36 vs 7 % (ehk 22/8 vs 14/1)

vv: 74 vs 78 %

TÜ peatreeneri Priit Vene kommentaarid:



Pärnu peatreeneri Heiko Rannula kommentaarid: