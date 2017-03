Rakvere Tarvas/Palmse Metall suutis Alexela Korvpalli Meistriliiga liidri Tartu Ülikooliga sammu pidada vaid avapoolajal ja pidi koduväljakul vastu võtma kaotuse 67:91.

Tartu võitis avaveerandi 26:17 ja juhtis poolajavileks 39:34. Kolmandal veerandil viskasid külalised 30 punkti Tarva 18 vastu ning kasvatasid edunumbrid juba 69:52-le. Pingevabal viimasel veerandil kasvas tartlaste edu veel seitsme punkti võrra suuremaks.

Mandell Thomas viskas tartlaste resultatiivsemana 23 punkti, võttis 7 lauapalli, andis 5 resultatiivset söötu ja tegi 5 vaheltlõiget. Kaksikduubli teinud Max Konate arvele kogunes 20 punkti ja 10 lauapalli. Napilt jäi samast saavutusest puudu Venky Joisil, kes peale vigastuspausi taas hoogu üles saamas – täna temalt 15 punkti, 9 lauapalli, 3 resultatiivset söötu ning 3 vaheltlõiget.19 pallikaotust teinud Tarva suurimad korvikütid olid Karl-Johan Lips 18 ja Siim-Markus Post 17 punktiga.

“Võtsime kohustusliku võidu. Mänguliselt ei olnud täna meie poolt parim esitus, kuid heameelt tegi see, et sain anda vaba päeva mõnedele mängijatele, kes kolmapäeval suuremat rolli kandsid, ning kindlasti ka selle üle, et Konate korralikud minutid kirja sai. Õppisime teda tänase mänguga ise paremini tundma, samuti tema meid,” ütles mängu kokkuvõtteks Tartu peatreener Gert Kullamäe.

Tartu Ülikoolil on nüüd 25 võitu ja 2 kaotust. Tarvas on võitnud 7 ja kaotanud juba 18 mängu ning jätkab eelviimasel ehk 8. kohal.

Mängu tipphetked: