TIPPHETKED | Tartu Ülikool võitis pingevabas mängus Tallinna Kalev/TLÜ

Alexela korvpalli meistriliiga tänases ainsas kohtumises alistas Tartu Ülikool võõrsil Tallinna Kalev/TLÜ 95:64.

Avapoolaja üheksa punktiga võitnud tartlased panid teise käigu sisse kolmandal veerandajal ja mängisid vahe eriti suureks lõpuveerandiga.

Janar Talts viskas 21 punkti, Steven Cook lisas 16 ja Tanel Sokk 13 silma. Vaid üheksa mehega mänginud kodumeeskonna resultatiivsemad olid Bamba Fall ja Djordje Dzeletovic võrdselt 15 punktiga. 16 pallikaotust teinud Kalev/TLÜ jäi lauavõitluses alla üllatavalt suurelt 25:46.

Tabelijuht on põhiturniiri võidu kindlustanud Tallinna Kalev/Cramo 22 võiduga, järgnevad Tartu (16 võitu) ja Rapla (13). TLÜ/Kalev on 9 võiduga viiendal kohal.

Priit Vene kommentaar:



Veidi üllataval kombel on Tartu ja Kalev/TLÜ mängud tänavu üsna risti läinud. Lisaks paarile veenvale võidule on Tartu saanud kaks kaotust: ühe KMLis ja ühe Balti liigas. Kodus suutis Kalev/TLÜ sügisel võita 82:80 ning ka KMLis korra kodus näpistada - 85:77. Omavaheliste mängude seis on nüüd 4:2 Tartule.