TIPPHETKED | Tartu Ülikool seljatas koduses liigas Valga-Valka

Alexela korvpalli meistriliiga jätkus täna niinimetatud Lõuna-Eesti derbiga, kus vastamisi olid lähirivaalid Tartu Ülikool ja BC Valga-Valka/Maks&Moorits. Tartu jäi koduväljakul peale 82:70.

Kristjan Kitsing ja Janar Talts vedasid suuresti Tartu rünnakut. Kitsingult 21 ja Taltsilt 20 punkti. Julius Kazakauskas lisas 13 punkti ja 9 lauapalli.

Valga-Valka resultatiivseim oli 11 punktiga Edgars Lasenbergs.

Eelinfo:

Viimastes mängudes enesekindlust näidanud ja möödunud nädalal isegi BC Kalev/Cramo skalbi võtnud tartlased on viimaks leidmas rütmi ning tõusnud selgelt finaalikoha pretendendiks. 18 mängust on neil kirjas 12 võitu ja 6 kaotust.

Valga seevastu on pärast ilusat hooaja algust pisut järgi andnud. Viimasest viiest mängust on võidetud kaks ja kogu saldo on hetkel 10 võitu ja 8 kaotust. Samad numbrid on kirjas ka Rapla meeskonnal. Kindlasti mängis valgalaste jaoks suurt rolli meeskonna ühe veduri, Roberts Freimanise lahkumine Ventspilsi.

Pall pannakse Tartu Ülikooli spordihoones mängu kell 19 ja tugitoolisportlased saavad otseülekannet jälgida Delfi TV vahendusel.