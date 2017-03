Tuleval teisipäeval BC Kalev/Cramo vastu Balti liiga pronksiseeriat alustav Tartu Ülikooli korvpallimeeskond pidas täna meistriliiga kohtumise TLÜ/Kaleviga. Ülemäära põnevaks vastasseis ei kujunenud, tartlased olid paremad 97:67.

Väga suureks kärises vahe teisel poolajal, kui TLÜ/Kalevi jaks rauges. Võitjate poolel 23 punkti Janari Jõesaarelt, Dominikas Milkas lisas kaksikduubli 20 punkti ja 13 lauapalli.

TLÜ/Kalevi resultatiivseim oli 14 punktiga Djordje Dzeletovic.

Lauavõitlus Tartule 54-32, visketabavuse protsendid väljakult 53 ja 33. Ilmselge kvaliteedi vahe.

Tartu peatreener Gert Kullamäe kommenteeris mängujärgselt: “Üllatavalt kergelt läks, arvestades, et kolme päeva jooksul teine mäng ja pikk reis ka veel vahepeal. Sellest aspektist samuti oli positiivne, et täna sai natuke kergemalt võtta mõni mängija, kes eelnevalt rohkem minuteid platsil olnud. Üldiselt võib öelda, et mäng täitis oma eesmärgi – saime proovida, mida tahtsime ning võitki kaasas.”

Tagasivaatena põhiturniirile on Kullamäe sõnul põhjust rahul olla: “Mul on hea meel, et ei ole põhiturniiril peale Cramo kellegagi komistanud, ehkki hooaja alguses seda loota ei julgenud. Oleme põhiturniiri soliidselt mänginud, ma arvan.”

Eelinfo:

Üleeile Balti liiga poolfinaalis leedulaste Pasvalio Pieno Žvaigždėselt valusa lisaajakaotuse saanud tartlased juhivad hetkel kodust meistriliigat 28 võidu ja 2 kaotusega. Tänane mäng Tartu jaoks suurt kaalu ei oma, sest meistriliiga põhiturniiri võitja otsustatakse sõltumata tänasest tulemusest järgmisel reedel Tartus Kalev/Cramoga kohtumises. Hetkel on Eesti valitseval meistril tartlastest üks kaotus enam.

TLÜ/Kalevi (10-19) jaoks on samas iga võit ülioluline, sest hetkel jagatakse BC Valga-Valka/Maks&Mooritsaga 6.-7. kohta ning Rakvere Tarvas (9-21) on vaid võidu kaugusel.