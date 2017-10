TIPPHETKED | Tallinna Kalev/TLÜ lõpetas meistriliigas kaotuste jada

Alexela korvpalli meistriliigas lõpetas kolmemängulise kaotuste jada Tallinna Kalev/TLÜ. Täna alistati võõrsil Tallinna Tehnikaülikooli meeskond 82:75 ja teeniti turniiritabelisse teine võit.

Kalevi resultatiivseim oli serblane Djordje Dzeletovic 18 punktiga. Kauaaegne TTÜ mängumees Kiur Akenpärg lisas 16 ja Bamba Fall 14 punkti.

TTÜ poolel olid suurimad punktitoojad Toomas Raadik (17), Tõnis Peil (15) ja Sten Olmre (13).

Tallinna Kalev/TLÜ tõusis liigatabelis võiduprotsendilt neljandaks (2/5), TTÜ on kuues (1/3).

TTÜ peatreener Rait Käbin:

Kui esimene poolaeg jättis otsad lahtiseks (+7 Kalev/TLÜ-le), siis kolmas veerand jätkus Kalevi initsiatiivi tähe all. TTÜ eksis palju, tehti praaki. Kalev suutis ennast realiseerida paljuski tänu suuremale kogemusele (Akenpärg, Vahter, Tamm, Fall). Kui TTÜ sai jooksma, tulid ka neile punktid. Aga oh häda, paljud kiirrünnakud lõppesid TTÜ-l möödaviskega korvi alt...

Seisul 50:64 (TTÜ poolt vaadates) tegi TTÜ suuresti tänu Tõnis Peilile 7:0 spurdi ja tuli lähemale (57:64) ning see oli alles 33. minut. Veel oli aega. Kuid sellele järgnes Oliver Metsalu tehniline viga, mis rikkus tagaajaja rütmi. Kui ka Peil kiirrünnakust korvi ei suutnud sepistada, vaatas Kalev, et mis seal ikka, võtame siis ise ära selle mängu. Mario Paiste tabas 36. minutil kaugelt seisuks 73:60.

Viimase minuti algul tõi Sten Olmre TTÜ kolmesest kuue silma peale (69:75), kuid kohe järgmisel rünnakul vastas Djordje Dzeletovic ning mäng oli tehtud.

VÕTMEHETK. Rumalad vead. Viie veaga langesid välja Norman Käbin ja Toomas Raadik. Neist Käbini viies 1.40 enne lõppu oli ka päris oluline. Enne seda, 34. minutil, just siis kui TTÜ oli saanud Kalevi üsna heasse "võttesse", hankis Oliver Metsalu endale tehnilise vea. Vastane ei jätnud neid olukordi kasutamata.

PUNANE NIIT. Kalev/TTÜ sundis TTÜ-d koguaeg tegema raskeid viskeid. See oligi tänase matši muster. TTÜ 66st viskest tabas vaid 23 (34 %).

MÄNGU TEGIJA. Mario Paiste. Hakkab tulema, ka kaitses.

X-FAKTOR. Tänavusel hooajal seni vaid 11 punkti visanud Kiur Akenpärg pidas vajalikuks järgmised 16 punkti tuua oma kalli endise koduklubi vastu. See on siis see tänu...:))!

MÄNGU STAARID. Paiste ***, Akenpärg **, T.Raadik *

Tallinna Kalev/TLÜ tagamängija Reimo Tamm:

Eelinfo:

Raido Roosi juhendatav Kalev/TLÜ maitses viimati võidurõõmu 6. oktoobril, kui võõrsil suudeti võita Pärnu Sadamat 78:72.

TTÜ ainus KML-i võit saadi G4S Noorteliiga üle, ent Balti liigas võeti äsja üsna sümpaatne võit Valmiera/ORDO üle. Tolle mängu järgses intervjus lausus klubi peaetreener Rait Käbin, et nad on saanud ühe välismaalasega (Euroopast) kokkuleppele, kuid tänase seisuga polnud KML-i veel mingit taotlust selle kohta laekunud, teatab basket.ee

Mullu mängiti omavahel päris kummaliselt. Kodus kaotas TTÜ mõlemad mängud - 20 ja 7 punktiga. Kalev/TLÜ kaotas kodus samuti kaks mängu - 1 ja 7 punktiga. Saldo seega 2-2.

Meeskonna liidrid:

TTÜ KK: T.Raadik 10,7+3,7 lp, Olmre 10,7+4,3+2, Peil 10,3+4,7 lp, Metsalu 7,7+3+1,7, N.Käbin 7,7+3,3+4,3.

Kalev/TLÜ: Saage 14+3,3+4,3, Tamm 12 pt, Fall 11,5+5,5 lp, Vahter 9,5+4+2, Dzeletovic 7+4+1.