TIPPHETKED | Tabeliliider Kalev/Cramo ei jätnud Pärnule mingit võimalust

Eesti korvpallimeistrivõistluste tänases esimeses kohtumises alistas BC Kalev/Cramo Tallinna Kalevi spordihallis Pärnu Sadama meeskonna 89:68.

Juba avapoolajaga 20-punktilise edu saavutanud Kalevi resultatiivseim oli Isaiah Briscoe 22 punktiga, Bojan Subotic lisas 14 ning Cedric Simmons ja Martin Dorbek võrdselt 13 silma. Halb uudis Kalevi jaoks on, et Gregor Arbet vigastas täna reielihast.

Pärnu parimaks tõusis Nemanja Miljkovic 21 punkti ja seitsme lauapalliga.

Turniiritabelis on Kalev/Cramo kindel liider - neil on 23 võitu ja üks kaotus. Pärnu hoiab üheksa võidu ja 14 kaotusega kaheksa meeskonna konkurentsis kuuendat positsiooni.

