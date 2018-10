TIPPHETKED | Pärnu Sadam tuli kaotusseisust välja ja alistas tasavägises kohtumises Valmiera

Pärnu Sadama jaoks algas mäng keeruliselt ning esimese poolajaga lasti visata omale 50 punkti. Valmiera läks pausile 50:39 eduseisus.

Korvidevaese kolmanda veerandaja võitis Pärnu meeskond 16:10. Pärnu jaoks möödus resultatiivselt viimane veerandaeg, kui Valmierale visati 32 punkti ning kokkuvõttes saadi 87:82 võit.

Võitjate suurim korvikütt oli Saimon Sutt 20 silmaga, kes võttis ka viis lauapalli ja andis seitse tulemuslikku söötu. Drew Urquhart lisas 18 punkti, võttis kaheksa lauapalli ja andis kaheksa resultatiivset söötu.

Valmiera parim oli Janis Kaufmanis 16 silmaga.

ENNE MÄNGU:

Kõiki numbrilisi näitajaid arvesse võttes peaks kergeks favoriidiks olema külalisvõistkond, mis alustas liigat neljapunktilise võiduga Valga-Valka/Maks&Mooritsa üle ning jätkasid kaheksapunktilise lisaajavõiduga Tartu Ülikooli vastu. Tõsi, tegemist on Valmiera esimese võõrsilmänguga ning seni kindlalt nii BK Ogrele kui BK Ventspilsile alla jäänud Pärnu tahab seda kahtlemata ära kasutada.

Statistikatabelis on Valmiera meeskondlikult visatud keskmiste punktide arvestuses Riia VEF-i järel teisel kohal (97,0), Pärnu Sadam on seevastu 68 punktiga eelviimasel ehk 14. real. Valmiera edukaim punktikütt Janis Kaufmanis on keskmiselt visatud 23 silmaga individuaalses arvestuses neljandal positsioonil, Pärnu Sadama esinumber Mihkel Kirves asetseb 15,5 punktiga skooritegijate hulgas 12. kohal.