Alexela korvpalli meistriliiga tänases ainsas mängus alistas Pärnu Sadam võõrsil TTÜ 85:71 ja kustutas sellega ülikoolimeeskonna lootuse kolmandale kohale tõusta.

TTÜ võitis küll avaveerandi 21:19, kuid jäi poolajavileks taha 39:42 ja oli kolmanda veerandi lõpuks juba 14-punktilises kaotusseisus 55:69. Pööret ei tulnud mängu ka viimasel neljandikul.

Pärnu resultatiivseim oli Domagoj Bubalo, kes viskas 23 punkti ja võttis seitse lauapalli. Kolm kaugviset (7st) tabanud Reinar Hallik lisas 13 ja Mihkel Kirves 12 punkti. TTÜ skoori eest hoolitsesid peamiselt kaks meest - Joonas Järveläinen viskas 24 ja Kiur Akenpärg 14 punkti.

Tänase mänguga sai ühtlasi selgeks, et TTÜ ja Pärnu kohtuvad omavahel ka play-offi avaringis ning et Rapla Avis lõpetab põhiturniiri kolmandana. Pärnul on hetkel neljandana 17 võitu ja 14 kaotust, TTÜ-l (16-14) viiendana üks võit vähem (Tabeliseis).

Pärnul jääb veel mängida Valga-Valka ühistiimiga, TTÜ lõpetab põhiturniiri kohtumistega Rapla Avise ja TLÜ/Kalevi vastu.