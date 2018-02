TIPPHETKED | Pärnu Sadam jäi põnevusmängus alla Tallinna Kalevile

Alexela korvpalli meistriliiga tänases ainsas kohtumises jäi Pärnu Sadam kodusaalis napilt alla Tallinna Kalev/TLÜ meeskonnale 68:72.

Otsustavaks sai viimane veerandaeg, mis algas Pärnu kolmepunktilises eduseisus 49:46.

Võrdsete võimalustega mäng kestis päris lõpuni välja ja lõppseisu vormistas 9 sekundit enne sireeni vabaviskejoonelt Bamba Fall. Saimon Sutt sai veel kolmest üritada, aga vise oli ebatäpne.

Võitjate tulemuslikum 23 punktiga Kristo Saage, Fall sai kirja kaksikduubli 11 punkti ja 12 lauapalli.

Pärnu poolelt viskas 17 punkti ja võttis 10 lauapalli Mihkel Kirves, kes kukkus otsustaval veerandajal viie veaga pingile. Saimon Sutt lisas 10 punkti ja 4 korvisöötu.

Eelinfo:

Kalev/TLÜ on hetkel 7 võidu ja 9 kaotusega viiendal kohal, Pärnu (7-11) on kuues. Ka kolmas koht, mida jagavad Rapla Avis Utilitas ja Valga-Valka/Maks&Moorits (mõlemal 10-8) pole neist kaugel.

Pärnu kaotas viimati Raplale 70:75, kuid võitis enne seda Valga-Valkat. Kalev/TLÜ viimane matš oli just Valga-Valkaga, kelle vastu võeti samuti võit.

Sel hooajal on pärnakate ridades tõsiselt esile kerkinud Mihkel Kirves, kes on keskmiselt 31 mänguminutiga toonud 14,4 punkti, 6,6 lauapalli, 2,7 resultatiivset söötu ja 1,4 vaheltlõiget. Kalev/TLÜ resultatiivseim on siiani olnud poole hooaja pealt liitunud Bambale Osby keskmiselt 13 punkti ja 9 lauapalliga.