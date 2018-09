TIPPHETKED | Olemas! Kalev/Cramo alistas OlyBet Eesti-Läti korvpalliliiga avamängus täismaja ees Läti meistri

Eesti tippklubi komplekteerimine sujus tänavuse hooaja eel justkui muretult ning järjepanu teatati suvekuudel uute võõrmängijate palkamisest. Hooajaeelsetes sõpruskohtumistes on Cramo liidriteks kerkinud Poola liigast üle tulnud tagamees Chavaughn Lewis ja väike äär Ivan Almeida.

Uute tulijatena on korvi all ameeriklased Reggie Lynch ja Landen Lucas, kes esialgu on Eesti publiku jaoks küsimärkideks.

Eelmise aasta tiimist on jätkamas serblasest tagamees Branko Mirkovic, eestlased Kristjan Kangur, Janari Jõesaar, Martin Dorbek ja Erik Keedus.

Tartust toodi tagasi ääremängija Kristjan Kitsing ja kogenud mängujuht Tanel Sokk. Noorust lisavad tiimile valgevenelane Maksim Salaš ja Madis Soodla.

Ventspilsil oli aga probleeme kuni viimaste kontrollmängudeni, kus kaotati kahel korral kuue punktiga (87:93 ja 75:81) venelaste Krasnojarski Jenisseile. Esimeses kohtumises sai viga Janis Antrops, kelle naasmise aeg pole veel selge. Ka leegionär Jonathan Arledge ei saa veel täistuuridel treenida ning Janis Berzinš pole samuti tiimi juurde jõudnud.

Tiimi põhilisteks vedajateks on eeldatavalt kolm ameeriklast: 27-aastane ja 206 cm pikkune ääremängija Arledge ja tagamehed Aaron Johnson (29-aastane, 173 cm) ja Anthony Beane (24-aastane, 188 cm). Kohalikest meestest on tiimis näiteks Läti koondisesse kerkinud tagamees Rihards Lomazs, kogenud tsenter Rolands Zakis ning Valga/Valka klubi esindades ka Eesti publikule silma jäänud Roberts Freimanis, aga tuntud lätlasi jagub Ventspilsis igasse liini.

Kuna BC Kalev/Cramo ja Ventspils on enne hooaja algust välja käidud OlyBet Eesti-Läti korvpalliliiga peafavoriitidena, siis kohe avamängust on võimalik emmal-kummal klubil teha väga kõva avaldus ning võtta hooajale kaasa hulganisti enesekindlust.

BC Kalev/Cramo - BK Ventspils kohtuvad 28. septembril kell 19.00 Kalevi Spordihallis. Delfi ja TTV otseülekanne alustab kell 18.50 korvpallistuudioga. Mängu kommenteerivad Siim Raudla ja Alar Varrak.