TIPPHETKED | Noortemeeskond kaotas eelviimasele klubile 41 punktiga

Alexela korvpallimeistrivõistlustel kaotas G4S Noorteliiga võistkond külla sõitnud TTÜ-le 48:89.

Meistriliiga kahe viimase meeskonna jõuproovil visati avaveerandil kahe peale kokku vaid 21 punkti - pveerand TTÜ-le 13:8. Poolajavileks said külalised 23-punktilise edu, 41:18 ning kolmanda perioodi lõpuks kärises vahe juba 71:32-le.

TTÜ punktid jagunesid väga ühtlaselt: Rain Koort viskas 16, Sten Olmre 15, Matthias Tass 12 ning Toomas Raadik ja Norman Käbin 10 punkti. Noortemeeskonna parimaks tõusis Leemet Loik 12 silma ja kuue lauapalliga. G4S Noorteliiga ei saanud seejuures sisse ühtegi oma 18-st kaugviskest.

Turniiritabelis on G4S Noorteliiga tiim endiselt võiduta - kaotatud on kõik 13 matši. TTÜ on tabelis täpselt nende ees viie võidu ja 18 kaotusega.

Matthias Tassi kommentaarid: