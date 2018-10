TIPPHETKED | Magus võit: Veidemani hea esitus vedas Rapla koduplatsil Valmiera vastu võiduni

Avaveerandi kaotanud Rapla läks teisel veerandil oma teed ning kindlustas edu veel ka kolmandal veerandajal, kuid otsustavate minutite saabudes muutus seis ärevaks ning lätlased suutsid mängu tagasi tulla. Rapla õnneks suudeti aga seejärel taas gaas põhja panna ning lõpuks lausa 12-punktiline võit võtta.

Rapla parimaks kerkis 26 punkti kogunud Rain Veideman, Hunter Mickelson lisas 23 silma ja üheksa lauapalli. Pingilt lisas uus mees Ronald Delph 20 punkti.

Raplal on nüüd kirjas kaks võitu ja kaks kaotust, Valmieral samuti kaks võitu ja kaks kaotust.

Kohtumine täispikkuses:





Enne mängu:

Pühapäeval kodusaalis Jurmalale napilt 68:71 alla jäänud Rapla esindusmeeskonna koosseisus on käesoleva nädala jooksul toimunud mitmeid muutusi. Kui esmalt teatas klubi teisipäeval, et Leedu klubist Šiauliai on meeskonda toodud 213 cm pikkune ameeriklasest keskmängija Ronald Delph, siis kolmapäeval tuli teade, et lätlasest ääremängija Ervins Jonats on rebestanud vasaku jala sidemeid ja peab vähemalt kuuks ajaks platsilt eemale jääma. Samuti ootab Aivar Kuusmaa juhendatav meeskond laupäeval väljakule tagasi ameeriklasest keskmängijat Hunter Mickelsoni, kes pidi viimase mängu üle-eelmises kohtumises sooritatud küünarnukilöögi tõttu vahele jätma.