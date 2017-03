Rakvere Tarvas/Palmse Metall valmistas täna õhtul Alexela korvpalli meistriliigas väikese üllatuse, kui võitis koduväljakul neljanda koha meeskonna TTÜ KK 82:80.

Tarva võidukorvi viskas viimasel sekundil Tõnis Peil, tabades seisul 80:80 kahepunktiviske. Sama mees oli Tarva juhtima viinud ka 20 sekundit enne sireeni täpse kaugviskega, kuid sellele korvile suutis 12 sekundit hiljem samaga vastata Joonas Järveläinen.

Väga tasavägiselt kulgenud mängus oli Tarva resultatiivseim koguni 32 punkti visanud Siim-Markus Post. Karl-Johan Lips lisas 15 ja Peil 9 silma. TTÜ tulemuslikumad olid Sander Viilup ja Rain Koort võrdselt 16 ning Järveläinen 15 punktiga.

Tänane kaotus tähendab, et TTÜ lootus kolmandat kohta jahtida hakkab kustuma. Kui Rapla Avisel on kolmandana 16 võitu ja 10 kaotust, siis TTÜ-l neljandana 13 võitu ja 11 kaotust. Rakvere on tabelis kaheksas ehk eelviimane, olles kogunud 18 kaotuse kõrvale kaheksa võitu.

Sel hooajal olid meeskonnad varem kohtunud kahel korral ning mõlemad matšid oli võitnud TTÜ: novembrikuus saadi kodus 94:72 võit, veebruari alguses samuti Tallinnas 98:87 võit.

