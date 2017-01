Alexela korvpalli meistriliigas sai tiitlikaitsja Tallinna Kalev/Cramo täna võidulisa, kui alistas võõrsil TLÜ/Kalevi 88:64. Kurb uudis Cramo jaoks on aga Vitali Ljutõtši vigastus.

Juba poolajavileks 30-punktise eduseisu (61:31) kätte võidelnud Cramo resultatiivseim oli Mark Tollefsen 29 punktiga. Erik Keedus panustas võitu 13 ja Rain Veideman 10 punkti. TLÜ/Kalevi parimaks tõusis serblane Djordje Dzeletovic 19 punkti ja 6 lauapalliga.

Ljutõtš sai vigastada avapoolajal ja teisel mängupoolel enam väljakule ei tulnud. Peatreener Alar Varrak ei osanud kohtumise järel veel öelda, kui tõsise traumaga võib tegemist olla. Kalevil on juba vigastusega väljas ka Gregor Arbet. "Praegu on meil ootamatult selline seis, et meil pole tagumisi mehi. Eesti korvpallis päris harjumatu probleem," ütles Varrak.

Kalev/Cramol on nüüd turniiritabelis 21 võitu ja 3 kaotust, mis annab Tartu Ülikooli (19-2) järel teise koha. TLÜ/Kalev (7-13) on seitsmes.

