TIPPHETKED | Kalev/Cramo sai Alexela korvpalli meistriliigas kindla võidu TTÜ üle

Alexela korvpalli meistriliiga naasis Tähtede mängu ja koondisekohtumiste pausilt ning seda BC Kalev/Cramo 90:63 võiduga TTÜ KK üle.

TTÜ andis liigaliidritele kõva vastupanu ning poolajale mindi ainult ühepunktilise kaotusega. Kuid pärast pausi vajus võõrsilmeeskonna mäng täiesti koost ning kolmandal veerandil läks Kalev juba 12 punktiga juhtima.

Kodumeeskonna eest sai kõige rohkem punkte kirja Bojan Subotic (21). Talle järgnesid 15 silmaga Isaiah Briscoe ja Kristjan Kangur.

Enne kohtumist:

Meistriliigas peeti eelmine kohtumine 15. veebruaril, seega on mängupaus veninud lausa 12-päevaseks.

Kalev/Cramol on tabelis kirjas 18 võitu ja üks kaotus - see tuli nende eelmises koduliiga mängus Tartu Ülikooli vastu. TTÜ on samal ajal teinud läbi õnnetu hooaja - 14 kaotuse kõrvale on saadud vaid kolm võitu ning play-off'i pääsemiseks tuleks neil teha sisuliselt veatu hooaja lõpp. Otse nende ees oleval Pärnu Sadamal on kirjas seitse võitu.

Sel hooajal on vastamisi oldud kahel korral: 7. novembril sai Kalev 86:71 võidu, 20. detsembril 105:92 võidu.

Mängus astub esimest korda oma endise klubi vastu TTÜ tsenter Matthias Tass, kes eelmise aasta lõpus Kalev/Cramost lahkus.

Kohtumine Kalevi Spordihallis algab kell 19.00, Delfi TV näitab mängu otsepildis.