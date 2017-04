TIPPHETKED: Kalev/Cramo pääses napilt, üks vise võinuks kõik pea peale pöörata

Täna algas Kuressaare spordikeskuses Alexela korvpalli meistriliiga poolfinaalseeria, kus on vastamisi põhiturniiri võitnud BC Kalev/Cramo ja Pärnu Sadam. Avamäng osutus ülimalt haaravaks ja pingeliseks, Kalev/Cramo jäi peale 73:71.

Poolaeg lõppes seisul 36:36. Kolmandal veerandajal sai Kalev 9-punktilise vahe sisse 58:49, kuid Pärnu tuli mängu tagasi. Pisut vähem kui kaks ja pool minutit enne normaalaja lõppu asus Pärnu isegi juhtima 68:67. Aga i-le jäi täpp peale panemata.

Kaks sekundit enne lõppu oli Pärnul seisul 71:73 kasutada audi sissevise ründealas ja Mihkel Kirves jõudis kolmese tagant ka viskele, kuid palli kaar jäi lootusetult lühikeseks.

Kalev/Cramo resultatiivseim 14 punktiga Erik Keedus, 13 punkti lisas Mark Tollefsen ja 12 punkti Branko Mirkovic. Vaid seitsmekesi tegutsenud Pärnul (Edvinas Šeškus ei mänginud) oli 16 punktiga suurim skooritegija Reinar Hallik. Võrdselt 15 punkti lisasid Domagoj Bubalo ja Saimon Sutt.

Seeria jätkub teisipäeval Pärnus.

Eelinfo:

Loodetavasti on oodata sama haaravat mängu kui eile, mil Rapla Avis Utilitas suutis võõrsil šokeerida Tartu Ülikooli 70:60 võiduga.

Põhiturniiri 17 võidu ja 15 kaotusega ning neljandana lõpetanud Pärnu oli Kalevi (29-3) üllatamisele lähedal 29. jaanuaril, kui kodus kaotati napilt, 71:74. Teises omavahelises kohtumises jäädi alla juba kindlalt, 62:94.

Veerandfinaalis käis Kalev/Cramo jaks kergelt üle Rakvere Tarvas/Palmse Metallist mängudega 3:0 - võidud võeti 28, 22 ja 39 punktise paremusega. Pärnu alistas TTÜ meeskonna samuti 3:0, võites vastavalt 8, 9 ja 24 punktiga.

Märkimisväärne on ka fakt, et Pärnu juhendaja Heiko Rannula valiti põhiturniiri põhjal meistriliiga parimaks treeneriks. 33-aastase Rannula jaoks on see oluline tunnustus. „Poolfinaalides on vastaste treeneriteks mehed, kes olid minu lapsepõlve iidolid,” tunnistas ta. „Tegelikult ei tahaks ma anda enda tööle hinnangut enne, kui on peetud ka poolfinaalid ja medalimängud.”