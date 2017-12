TIPPHETKED | Kalev/Cramo kaotas Kalev/TLÜ-le avapoolaja, kuid suutis lõpuks võiduni jõuda

Eesti korvpallimeistrivõistluste tänases ainsas kohtumises sai võidu tabeliliider BC Kalev/Cramo, kes alistas tulemusega 86:72 Tallinna Kalev/TLÜ.

Avapoolaja 30:32 kaotanud Kalev/Cramo resultatiivseimaks kerkis 19 punkti visanud Bojan Subotić, Thomas van der Mars lisas 16 silma ja 6 lauapalli. Kalev/TLÜ poolelt kogus Reimo Tamm 16 punkti ja viis korvisöötu.

Kohtumine täispikkuses:





Enne mängu:

Kalev/Cramo on sel hooajal võitnud Eesti liigas kõik 11 mängu ja sellega hoitakse kindlalt tabelis esikohta. TLÜ/Kalev on kogunud samal ajal viis võitu ja kuus kaotust, mis annab kaheksa tiimi konkurentsis viienda positsiooni.

Kohtumine Sõle Spordikeskuses algab kell 19.05. Delfi TV näitab mängu otseülekandes.

Sel hooajal (17. oktoobril) võitis hooaja esimeses omavahelises mängus Kalev/Cramo 84:59. Mullu oli seis Kalev/Cramo kasuks mängudega 2:0 (84:66 ja 74:64). Alates hooajast 2011/12, mil KML-is osaleb Tallinna Kalev või Kalev/TTÜ (eelmisel hooajal - 2000/11, olid esindatud meeskonnad Kalev/TTÜ I ja Kalev/TTÜ II), on Kalevid kohtunud 17 korda ning seis on Kalev/Cramo kasuks 17:0. Keskmiselt on Kalev/Cramo parem olnud 24,4 punktiga.