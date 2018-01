TIPPHETKED ja TÄISPIKKUSES | Rapla pani uue mehe juhtimisel Valga-Valka kindlalt paika

Eesti korvpallimeistrivõistlustel teenis võõrsil magusa võidu Rapla Avis Utilitas, kes alistas 100:76 Valga-Valka/Maks&Mooritsa. Tegemist oli meeskondadel sel hooajal kolmanda omavahelise kohtumisega ning Rapla esimese võiduga.

Rapla pani oma paremuse maksma kolmandal veerandajal, mis võideti skooriga 29:13. Avapoolaja järel oli nende eduseis olnud 41:36.

Rapla mänguvankrit vedas uus mees Dominique Hawkins, kelle arvele jäi 25 punkti ja kolm resultatiivset söötu. Hawkins näitas seejuures üles head visketabavust, kui kahepunktiviskeid tabas ta seitsmest viis ja kaugviskeid kaheksast viis.

Nolan Cressler lisas võitjatele 19 ja Devonte Upson 17 silma. Valga-Valkale tõid Roberts Freimanis 15 ja Edgars Lasenbergs 14 punkti.

Turniiritabelis on Valga-Valka kaheksa võidu ja viie kaotusega teine. Rapla hoiab kaheksa võidu ja kuue kaotusega kolmandat positsiooni. Tabeliliider on BC Kalev/Cramo täisedu 13 võiduga.

Enne mängu:

Sel hooajal on omavahelised heitlused läinud seni Valga kasuks - piirilinlased võitsid nii võõrsil kui ka kodus. Viimasest mängust saati on aga tiimide ridades toimunud põnevaid muudatusi: Valgast on lahkumas Roberts Freimanis, kelle asemele toodi aga just nimelt Rapla ridadest teine lätlane Maris Ziedins. Rapla on seevastu lisaks Ziedinsile minema lubanud ka pettumust valmistanud Kosovo koondise mängujuhi Jaren Sina, kelle asendajaks toodi tiimi aga ülitugevas Kentucky ülikoolis kõvaks kaitsemängijaks sirgunud Dominique Hawkins.

Valgal on meistriliiga tabelis kirjas kaheksa võitu ja neli kaotust, Rapla hetkesaldo on 7-6.

Kohtumine Valga spordihoones algab täna õhtul kell 17.00 ning Delfi TV näitab mängu otseülekandes.